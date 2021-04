Su “Antica Kroton” si consuma lo scontro. Le opposizioni abbandonano l’Assise

CROTONE L’opposizione abbandona per protesta la seduta del consiglio comunale di oggi. La protesta è scattata quando la maggioranza, con 19 voti a favore e 12 contrari, ha impedito la discussione del primo punto dell’ordine del giorno riguardante la rimodulazione del progetto “Antica Kroton”. Un punto che era stato all’ordine del giorno del civico consesso su proposta unanime dei rappresentanti della IV commissione consiliare. In commissione opposizione e maggioranza avevano condiviso l’idea di proporre al consiglio comunale la discussione dettagliata sul progetto che ha avuto un finanziamento di 61.700.000 euro.

Tra le file dell’opposizione ci sono diversi consiglieri che non condividono l’idea dell’amministrazione comunale di modificare alcune delle schede del progetto. Modifiche che sembra siano già state approvate anche da Regione Calabria e Mibac che insieme al Comune sono impegnati nella realizzazione del progetto “Antica Kroton”. Si era, quindi, tentato di portare in Consiglio la discussione nella speranza magari di trovare i numeri per ribaltare il proposito dell’amministrazione comunale di rimodulare.

In apertura di seduta del consiglio di oggi il consigliere di maggioranza Domenico Loguarro ha presentato una mozione per ritirare il punto all’ordine del giorno. Lo ha fatto per conto e per nome dell’amministrazione e della maggioranza. Su questa proposta c’è stata la reazione “violenta” di tutti i rappresentanti dell’opposizione che hanno accusato il presidente del consiglio comunale, Giovanni Greco, di favorire esclusivamente i progetti e le proposte che arrivano dalle fila della maggioranza. Greco è diventato così il parafulmine, perché nessun rappresentante della maggioranza è intervenuto per sostenere la proposta di Loguarro di annullare il punto all’ordine del giorno o in difesa di Greco. Non è intervenuto nemmeno il sindaco Vincenzo Voce. Al momento del voto in 19 (maggioranza) hanno accolto la proposta di annullare il punto all’ordine del giorno e 12 (opposizione) si sono espressi contro. Dopo il voto c’è stata la richiesta di interrompere per dieci minuti e al ritorno in aula ha chiesto di parlare Antonio Manica di Forza Italia. Manica ha annunciato la decisone dell’opposizione di abbandonare l’aula in quanto la maggioranza non aveva rispettato il contenuto dall’articolo 26 del regolamento comunale. In sostanza, secondo i rappresentanti dell’opposizione, i consiglieri comunali non erano stati messi nelle condizioni di valutare il progetto “Antica Kroton”.

L’accusa che l’opposizione rivolge alla maggioranza è che sono stati chiesti i documenti per la valutazione del progetto e non sono stati forniti. Anche durante la seduta del consiglio comunale di oggi è emersa la situazione di grande conflittualità che sta caratterizzando l’attuale consiliatura. La novità è stata rappresentata dalla compattezza del voto dei rappresentanti della maggioranza. (redazione@corrierecal.it)