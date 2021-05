Diminuisce la diffusione dei contagi: Acri uscirà dalla “Zona rossa”

ACRI «Da un colloquio telefonico con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica Asp Cosenza, Mario Marino, è emerso che quasi certamente il nostro comune da martedì 4 maggio uscirà dalla “zona rossa”. A proposito di ciò, mi preme sottolineare che il passaggio dal colore più restrittivo a quello un poco meno non significa affatto “liberi tutti”». A scriverlo su facebook è il sindaco di Acri, Pino Capalbo. «Siamo spossati, stanchi e desiderosi di ritornare ad una vita piena: dipende solo da noi, aggiunge – le scelte fatte in questi ultimi tempi, anche se risultate impopolari, hanno permesso di arrestare la catena dei contagi e di circoscrivere quei focolai che si erano affacciati nella nostra comunità. Ritornare alle condizioni di massima restrizione è veramente un attimo, pertanto raccomando di essere tutti quanti rispettosi delle norme, di non abbassare la guardia e di evitare assolutamente qualsivoglia tipo di assembramento, specialmente nelle case: compleanni, feste varie e riunioni rappresentano il vero pericolo se non si presta la dovuta cautela. Come prescritto, indossiamo sempre la mascherina.

Dovrebbe essere ormai chiaro a chiunque che il virus è sempre presente, ovunque».