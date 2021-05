A Cosenza un albero per ricordare Giampiero, vittima di un incidente

COSENZA «Consapevoli che nulla potrà lenire il dolore che stiamo provando, impiegheremo tutte le nostre energie per portare avanti la memoria di Giampiero, un’anima generosa, luminosa e capace di lasciar un segno a chiunque abbia incontrato il suo sorriso». In ricordo di Giampiero Tarasi, vittima di un incidente stradale poco più di due mesi fa, oggi che sarebbe stato peraltro il suo 33esimo compleanno, è stata organizzata un’iniziativa che vedrà la piantumazione di un albero, programmato per oggi pomeriggio su Viale Parco, a Cosenza, a partire dalle 16.30. «È nostro desiderio – scrivono familiari e amici – che non partecipi nessuna Istituzione ma unicamente la famiglia e gli amici. Vi aspettiamo».