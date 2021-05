DIAMANTE «I ristoratori stanno ancora pagando un prezzo altissimo a causa della pandemia. La storia dell’imprenditore calabrese a cui sono state prelevate sette rate di prestito nonostante il mutuo fosse sospeso è un qualcosa di inaccettabile. Per questo presenterò con urgenza un’interrogazione parlamentare. Bisogna sostenere i lavoratori in difficoltà, non colpirli in questo modo». Lo scrive su Facebook il senatore Ernesto Magorno.