Vibo Valentia “Capitale del Libro 2021”

È Vibo Valentia la “Capitale Italiana del Libro 2021”. Una decisione presa all’unanimità e comunicata questa mattina. A comunicarlo al ministro della Cultura, Dario Franceschini, in diretta live sul sito del ministero, è stato il presidente della Giuria, Romano Montroni.

La vittoria

Vibo Valentia dunque ha avuto la meglio sulle altre città in gara che erano Ariano Irpino, Caltanissetta, Campobasso, Cesena e Pontremoli. «La “Capitale italiana del libro” – spiega una nota – è stata istituita dal ministro Franceschini nel 2020, ai sensi della legge 13 febbraio 2020, n. 15 per la promozione e il sostegno della lettura».

La città calabrese, dunque, riceverà dal ministero della Cultura, tramite il Centro per il Libro e la Lettura, un contributo pari 500 mila euro per la realizzazione del progetto.