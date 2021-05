Asp Cosenza: «Somministrate oltre seimila dosi in un giorno»

COSENZA «Procede spedita la campagna di vaccinazione nella provincia di Cosenza, l’ultimo dato registrato nella giornata di ieri, venerdì 7 Maggio, è di straordinaria portata, atteso che nei centri dislocati su tutto il territorio della più grande e popolosa provincia della Calabria, è stato di oltre 6.000 somministrazioni. È il numero più alto mai raggiunto che testimonia l’ottimo livello organizzativo raggiunto dall’Asp di Cosenza». Lo comunica una nota dell’ufficio stampa dell’Azienda sanitaria provinciale bruzia. Soddisfazione è stata, espressa dal Commissario straordinario dell’azienda Vincenzo La Regina. «Dopo la necessaria fase di rodaggio della complessa macchina organizzativa – afferma – stiamo man mano raggiungendo livelli di performances soddisfacenti. Rivolgo un plauso a tutti coloro i quali si sono adoperati profondendo le energie necessarie con professionalità e impegno. Un ringraziamento doveroso alla struttura commissariale regionale per il supporto e la disponibilità».

«L’augurio – conclude La Regina – è quello di proseguire lungo questo percorso che, sono certo, produrrà numeri sempre più alti in linea con le aspettative già indicate dalla Regione Calabria».