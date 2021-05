Pd, dibattito su Next generation Ue con la Tinagli, Irto e Graziano

CATANZARO Prosegue il ciclo di approfondimenti promosso dal Partito democratico della Calabria. Il terzo webinar, in programma domenica 9 maggio alle 11, è dedicato al Next Generation Ue e le opportunità e le sfide per la regione Calabria. Interverranno Stefano Graziano, commissario regionale Pd; Domenico Bevacqua, capogruppo Pd consiglio regionale Calabria; Consuelo Nava, ricercatrice universitaria; Nicola Irto, candidato Pd alla presidenza della Regione Calabria; l’eurodeputata Pina Picierno. Chiuderà i lavori Irene Tinagli, vicesegretaria nazionale del Pd.

Il dato politico

Sul piano politico indubbiamente sembra avere un certo significato la presenza della Tinagli, vice di Letta, in un webinar con Graziano e Irto, un dato indicativo alla luce di alcune polemiche che si sono registrate nei giorni scorsi all’interno del Pd calabrese. L’evento, moderato dalla giornalista Emanuela Martino, sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Partito democratico della Calabria.