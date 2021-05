Covid, il comune di Rocca di Neto verso la zona rossa

ROCCA DI NETO Il comune di Rocca di Neto, nel Crotonese, si avvia verso la zona rossa. A darne notizia il sindaco Alfonso Dattolo con un video su Facebook.

«Ci è giunta comunicazione dell’Asp – riferisce il primo cittadino – indirizzata anche alla Regione, al Prefetto, in cui richiede l’istituzione della zona rossa. I positivi in questa ultima settimana sono stati 38 che salgono a 46 se si considerano gli ultimi 15 giorni».

«Siamo in una fase in cui non abbiamo contezza se abbiamo raggiunto il picco. In attesa della conferma che giungerà con un provvedimento del presidente della Regione – sottolinea Dattolo – ho disposto un’ordinanza valida dal 10 al 15 maggio».

Con il provvedimento, il sindaco di Rocca di Neto ha disposto la chiusura e l’interdizione al pubblico delle villette comunali e di ogni altro luogo di aggregazione sul territorio comunale; vietano assembramenti, sospeso lo svolgimento del mercato rionale, chiuso al pubblico degli uffici comunali, consentendo l’accesso solo per comprovate esigenze e disposto l’immediata sospensione dello svolgimento in presenza delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti, demandando alle Istituzioni scolastiche ogni valutazione circa l’attivazione della didattica a distanza.