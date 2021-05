Cassano, scritte sui muri contro i carabinieri: la solidarietà di Papasso

CASSANO ALLO IONIO Il sindaco Gianni Papasso, a nome dell’Amministrazione comunale e della Città di Cassano all’Ionio, ha espresso «solidarietà ai Carabinieri della Tenenza locale per l’atto di viltà e vigliaccheria subìto nel fine settimana» dopo la comparsa di «ignobili scritte sui muri della delegazione municipale di Sibari».

«Censuriamo – ha commentato ancora il sindaco Papasso – questo atto ed esprimiamo affetto e vicinanza ai Carabinieri che operano con dedizione e costanza in un territorio difficile come il nostro. Abbiamo già provveduto a far cancellare quelle orribili frasi. Daremo ai Carabinieri tutto il nostro supporto affinché chi si è macchiato di questo spregevole gesto sia identificato e paghi le dovute conseguenze».

«La comunità di Cassano – ha detto ancora Papasso – non ha intenzione di tacere davanti a chi pensa di vilipendere i Carabinieri. Noi tutti abbiamo fiducia smisurata nei loro confronti e per questo riteniamo doveroso un atto di forte denuncia contro queste azioni che traboccano di odio e ignoranza».