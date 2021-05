Amministrative, al via il tavolo del centrodestra. Bene avviata la trattativa su Occhiuto

ROMA Dopo Gabriele Albertini, a Milano, anche Guido Bertolaso, a Roma, sembra chiamarsi definitivamente fuori dalla corsa alle amministrative di autunno. I due candidati su cui aveva detto di puntare Matteo Salvini sono allo stato indisponibili. Nella Lega c’è ancora qualche speranza su un ripensamento del primo, mentre, per il secondo, le possibilità che possa rivedere la decisione sono date «al 10%».

Ieri il segretario leghista aveva incontrato l’ex capo della Protezione civile e ancora stamattina ha tenuto a sottolineare che la candidatura di Bertolaso è «assolutamente in campo». Passate un paio d’ore, è lo stesso Bertolaso a fugare ogni dubbio. «Leggo su giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l’ho ripetuto in ogni modo. Io non mi candido. Se ne facciano tutti una ragione», taglia corto in un post su Facebook.

Per la Lega percorso in salita

Domani, per i leghisti, comincia quindi in salita, con i due candidati di Salvini fuori, il percorso che porterà alla definizione dei candidati di centrodestra alle amministrative. Dei sei capoluoghi di regione in cui si sceglierà il nuovo sindaco, il centrodestra allo stato ha lanciato una sola candidatura, quella di Paolo Damilano a Torino. Anche a causa delle recenti tensioni con Fratelli d’Italia – per le divisioni sul sostegno al governo di Mario Draghi, la questione della presidenza del Copasir e la rincorsa con la Lega nei sondaggi – Salvini non ha ancora convocato un vertice dei leader di centrodestra sul tema. Vertice che potrebbe tenersi la prossima settimana se il primo incontro tra responsabili degli enti locali dei partiti andrà bene. Alla riunione di domani per la Lega parteciperà Stefano Locatelli, per FdI Ignazio La Russa e Giovanni Donzelli e per FI Maurizio Gasparri. Nell’incontro si dovrebbe fare una mappa dei 1327 Comuni che andranno al voto tra il 15 settembre e il 15 ottobre, dopo il rinvio a causa della pandemia.

In Calabria discorsi bene avviati su Occhiuto

La discussione sul candidato alla presidenza della Regione Calabria e sui sindaci di Milano, Roma, Napoli, Bologna, Torino e Trieste entrerà nel vivo la settimana successiva con l’incontro tra i leader. Sul primo nodo, se il clima della ‘reunion’ non sarà teso, è ben avviata la trattativa sul forzista, Roberto Occhiuto. Sui candidati sindaci nei capoluoghi di regione – dove la scelta dovrebbe cadere su profili civici -, nella rosa dei nomi, tra gli altri, quello di Catello Maresca a Napoli, Maurizio Lupi o Roberto Rasia a Milano, Andrea Abodi a Roma.