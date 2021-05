COSENZA Un serpente non velenoso della famiglia dei colubridi è stato scoperto, a Cosenza, su un autobus delle Ferrovie della Calabria. È stato l’autista del mezzo, al rientro nel deposito della stazione di Vaglio Lise, ad accorgersi della presenza del rettile che aveva trovato rifugio sul bus.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza che ha individuato il serpente e lo ha catturato per poi liberarlo in aperta campagna.