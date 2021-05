«Con Scamar qualità e sicurezza alimentare a portata di clic»

LAMEZIA TERME «Da oggi, qualità e sicurezza alimentare sono a portata di clic». È quanto si legge in una nota di Scamar, società specializzata nella erogazione dei servizi di ristorazione e mensa, che offre la possibilità agli utenti di usufruire di una utility pratica e innovativa.

«Sul nostro sito, chi lo vorrà – spiega il manager Mario Vescio – non solo potrà prendere visione del menù del giorno in forma completa e dettagliata, ma avrà anche modo, cliccando su ogni pietanza, di acquisire contenuti e informazioni rispetto ai valori nutrizionali, agli ingredienti ed eventualmente presenti. Insomma, ad ogni piatto corrisponderà una sua descrizione esaustiva».

Sempre Vescio annuncia un’ulteriore novità: «Stiamo rodando un’ App da scaricare sui devices per mezzo della quale sarà presto possibile tracciare la filiera agroalimentare dei nostri prodotti. Qualità e sicurezza dei cibi sono gli imperativi aziendali che caratterizzano il lavoro delle nostre professionalità, dal momento della acquisizione delle materie prime a quello della distribuzione in sicurezza dei pasti, passando ovviamente per la preparazione curata da uno staff di chef con esperienza pluriennale certificata nel settore».