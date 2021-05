«La Regione non rispetta gli eroi della lotta al Covid»

REGGIO CALABRIA «Li chiamano eroi ma a chiacchiere». Il consigliere regionale del gruppo Democratici progressisti Giuseppe Aieta richiama il presidente reggente Spirlì al rispetto del ruolo degli operatori sanitari. E lo fa con un messaggio sui social e con l’annuncio di una iniziativa istituzionale. «Il presidente ff Spirlì invece di farsi assorbire da discussioni relative alle continue nomine tutte interne al centrodestra – scrive Aieta –, si occupi di tutti quegli operatori sanitari che ad oggi non hanno percepito un solo euro dall’inizio della pandemia. Altro che eroi. Si unisca alla battaglia delle organizzazioni sindacali al fine di evitare che solo la Calabria risulti Regione Matrigna nei confronti di uomini e donne che per più di un anno ci hanno garantito assistenza mentre tutti eravamo comodamente rinchiusi in casa. Ho sentito il collega Baldo Esposito, presidente della Commissione Sanità del consiglio regionale, col quale da domani chiederemo conto di questa assurda vicenda».