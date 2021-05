Siarc, la protesta dei lavoratori. «Pretendiamo il pagamento degli arretrati»

COSENZA Questa mattina a Cosenza, il sit in di protesta dei lavoratori e delle lavoratrici della Siarc, la società appaltante che si occupa del servizio mensa per gli ospedali di Cetraro e Paola, Corigliano-Rossano, l’Inrca e le scuole della città dei bruzi. «Nonostante la società abbia ricevuto dall’Asp di Cosenza e dal Comune le somme dovute, previste dagli appalti, non retribuisce i propri dipendenti, una parte dallo scorso dicembre 2020 altri da gennaio 2021». Questa l’accusa mossa dal sindacato Usb. «Una situazione insostenibile – continuano – che grava sulle spalle di decine di lavoratori, che svolgono le proprie mansioni con estrema professionalità, e le loro famiglie. L’atteggiamento dei vertici Siarc è assolutamente inaccettabile. Pretendiamo il pagamento immediato degli arretrati e la certezza di pagamenti puntuali».