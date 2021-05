UniRC, attivato al Dipartimento DIGIES un “Test Center AICA” per conseguire le certificazioni

REGGIO CALABRIA Presso la sede del Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stato di recente attivato un Test Center AICA associato all’ente Capofila Associazione Culturale Format per il rilascio delle certificazioni informatiche, per affrontare le tematiche dell’innovazione tecnologica nell’ICT e l’importanza del continuo aggiornamento delle competenze professionali.

Il Direttore del Dipartimento, prof. Massimiliano Ferrara, che ha seguito l’iter di qualificazione quale Responsabile ECDL, insieme al Presidente dell’Associazione Culturale Format Test center Capofila, dott. Renato Marafioti, in qualità di responsabile, supervisore ed esaminatore delle certificazioni AICA, dopo aver visionato una panoramica sulle certificazioni ECDL Full Standard, ECDL Advanced, ECDL Digital Marketing, Cyberscudo e Information Literacy, EPM (European Project Management), Informatica Giuridica si è soffermato sulle nuove competenze e professionalità alla luce delle nuove tecnologie e delle nuove strategie didattiche ed anche sulla spendibilità delle certificazioni nel mercato del lavoro.

Durante l’incontro al Direttore è stata, anche, consegnata la targa della sede accreditata del Dipartimento DIGIES lotto D via dell’Università n. 34 Reggio Calabria, per svolgere i Test Center AICA. «Sono veramente soddisfatto – ha affermato Massimiliano Ferrara – e ringrazio AICA nella persona del dott. Renato Salvatore Marafioti Presidente Sezione Territoriale AICA – Calabria, il quale con la consueta professionalità ha dato al nostro Dipartimento questa grande opportunità». Ferrara conclude: «Durante il mio mandato di Direttore che scadrà il prossimo 30 settembre, sono stati realizzati al DiGiES ben quattro laboratori informatici con più di 70 postazioni operative. Un risultato considerevole in ragione del fatto che il Dipartimento al Mio insediamento risultava completamente sprovvisto di qualsivoglia dotazione infrastrutturale informatica».