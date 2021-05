Asp di Cosenza, il commissario La Regina (per ora) resta al suo posto

COSENZA L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza comunica che, il Commissario Vincenzo La Regina e la propria struttura sono anche oggi al lavoro per continuare a far fronte alle molteplici richieste di Salute che provengono stessa Azienda. Corre l’obbligo sottolineare che l’Asp di Cosenza viene fuori da anni difficili, come testimonia anche il lavoro della Magistratura la quale, con le inchieste che hanno visto a vari livelli i propri

management coinvolti, in questi ultimi mesi sta svolgendo la propria attività per garantire il rispetto della legalità. Il lavoro del commissario straordinario è pertanto rivolto a meglio poter offrire e rispondere al bisogno di salute del proprio territorio allo scopo di garantirle soprattutto durante l’attuale pandemia. Importante esempio è il maggior numero di vaccinazioni effettuate ieri, (circa settemila), obiettivo raggiunto grazie ad un efficace lavoro di squadra, che vede impegnati sanitari, volontari, terzo settore e medici di medicina generale con il contributo istituzionale dei sindaci.

Il responso del ministero della Salute

Il comunicato diffuso, questa mattina, dall’ufficio stampa dell’Asp di Cosenza si è reso necessario dopo le voci circolate con insistenza su alcuni organi di stampa, nelle ultime ore, su una possibile bocciatura da parte del ministero della Salute in merito alla richiesta di proroga inoltrata da Guido Longo. Il commissario ad acta aveva sollecitato il ministro Speranza a concedere uteriore tempo al commissario La Regina per approvare i bilanci ancora in sospeso, molti dei quali oggetto di indagine della Procura di Cosenza. Secondo quanto previsto dal Decreto Calabria, infatti, La Regina dovrebbe decadere per non aver approvato i bilanci entro i 90 giorni previsti. Da quanto appreso, a Roma si lavora sull’emendamento legato alla proroga da concedere al commissario dell’azienda sanitaria provinciale cosentina. (f.b.)