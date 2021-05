Il pilota che tenterà di attraversare lo Stretto in moto

VILLA SAN GIOVANNI Per riuscire nella traversata dovrà tenere una velocità minima di 30 nodi (55,6 km). Se scenderà sotto questa soglia la moto affonderà. Dove? Tra Villa San Giovanni e Messina. Chi? Luca Colombo, pilota milanese specializzato in imprese acquatiche estreme. Ci proverà dal 17 al 23 maggio in sella a una Honda che, in realtà, è stata trasformata in una specie di motoscafo, con pattini idraulici montati sulla ruota anteriore per permetterle di planare come un jet ski. Colombo, racconta il corriere.it, ha fatto le prove generali sui laghi: nel 2017 ha attraversato quello di Como. Due anni dopo ha firmato il record mondiale di velocità sull’acqua (in questa categoria e esistono anche altri che si cimentano) volando a 104 km/h: da Gravedona a Dongo in 2 minuti e 43 secondi.

La distanza che separa Torre Faro da Villa San Giovanni sembra breve (3,2 km) ma in realtà è un punto molto insidioso per correnti, vento e traffico marittima. Per questo avrà bisogno di condizioni perfette prima di montare in sella, altrimenti rinuncerà. A sostenere la caccia al record c’è la Federazione motociclistica della sezione Lombardia, media partner è la Gazzetta dello Sport.