Lamezia, Teatrop riparte con spettacoli per bambini e famiglie

LAMEZIA TERME «La parola d’ordine è “rispetto delle regole“, attraverso uno spettacolo versatile senza esigenze tecniche particolari e nel pieno rispetto delle normative per il contenimento della pandemia, la compagnia teatrale Teatrop riprende la propria attività – si legge in una nota – con lo spettacolo “Kamishibai e altre storie”, con prenotazione obbligatoria». «La regia e le scenografie – continua la nota – sono di Pietro Bonaccurso, l’aiuto regia è a cura di Felicia Andrea De Fazio, la prima attrice è Greta Belometti. Si tratta di uno spettacolo della durata di circa 50 minuti destinato ai bambini dai 3 anni in su e anche alle famiglie, basato sul metodo giapponese Kamishibai, un’antica forma di narrazione nata nel XII secolo tra le mura dei templi buddisti con lo scopo di trasmettere un messaggio di natura morale. In origine i piccoli teatri giapponesi, diventati poi itineranti di villaggio in villaggio, erano realizzati in carta, mentre in questo caso la tecnica adottata è mista: si tratta di una valigetta in legno adorna di materiali di diversa tipologia che ben si presta alle rappresentazioni, durante le quali si prenderanno in considerazioni nuovi punti di vista su favole e fiabe dai finali noti».



Greta Belometti durante la performance

«Ripartiamo dai più sensibili, i bambini»

«La pandemia e i lockdown – spiega Pierpaolo Bonaccurso – hanno imposto abitudini che hanno costretto i più piccoli ad un uso massivo del digitale, allontanandoli dalla realtà e dal contatto umano, un aspetto imprescindibile per la salvaguardia del proprio io. Vogliamo rivolgerci soprattutto a quei genitori che hanno capito quanto questo sia importante, proponendo uno spettacolo facilmente ripetibile anche a livello domestico, proprio grazie alla semplicità dei materiali usati nella scenografia. Ritorniamo a interagire e facciamolo con le fasce di età più piccole e facilmente suscettibili».