CATANZARO Decisa l’archiviazione per Demetrio Battaglia (difeso dall’avvocato Amedeo Bianco), Gianmichele Bosco (difeso dall’avvocato Sergio Rotundo e Mariantonietta Iorfida), Nicola Fiorita (difeso dall’avvocato Danilo Iannello) ed Eugenio Riccio (difeso dall’avvocato Antonio Lomonaco), attuali ed ex consiglieri comunali di Catanzaro, che risultavano indagati nell’inchiesta Gettonopoli, riguardante la percezione dei gettoni di presenza alle commissioni consiliari di Catanzaro. Gli indagati sottoposti ad interrogatorio hanno depositato «documentazione difensiva dal cui esame è derivata una plausibile ricostruzione alternativa residuando solo marginali irregolarità».

L’attività investigativa svolta dalla Procura aveva messo allo scoperto le «finte partecipazioni alle riunioni da parte di alcuni consiglieri comunali che invece si trattenevano fuori dai locali di svolgimento dell’assemblea e rientravano solo per brevi intervalli di tempo». Fatti emersi dall’analisi incrociata di verbali, filmati di video sorveglianza, mandati di pagamento e accrediti bancari. Delle 12 persone coinvolte inizialmente nel processo ora le restanti 8 dovranno rispondere dei reati di truffa aggravata, uso di atto falso, falsità ideologica e falsità materiale. L’udienza preliminare è prevista per 24 giugno.