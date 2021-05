Incendi nel Cosentino. Danneggiati un agriturismo a Rossano e un’auto a Roggiano

COSENZA Incendio in un agriturismo questa mattina in contrada Amica nel comune di Rossano. Interessato dalle fiamme il tetto con struttura in legno di una delle tre villette facente parte dell’attività ricettiva.

Al momento del rogo nella villetta non dimorava nessuno.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rossano è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi delle fiamme all’intera struttura. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio. Non risultano danni a persone.

Incendio nell’agriturismo di Rossano

Nel tardo pomeriggio, squadra del distaccamento di Rende è intervenuta in viale delle Mimose nel comune di Roggiano Gravina per incendio autovettura le cui fiamme si sono propagate anche ad un locale commerciale di casalinghi ed elettrodomestici situato a poca distanza. Non risultano danni a persone. La squadra dei vigili del fuoco con supporto di autobotte ancora impegnata nello spegnimento di ultimi focolai. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio.