Vaccini, i dati confusionari di Spirlì e la “censura” sui social

CATANZARO «Finora, in tutta la regione, abbiamo vaccinato oltre 800mila persone e questo mi riempie di orgoglio». Dall’hub vaccinale di Corigliano Rossano, il presidente reggente della Regione esulta: fosse vero, sarebbe stata vaccinata circa la metà dei calabresi. La confusione, però, dura poco. I social sono implacabili e ci si mette poco a evidenziare una inesattezza che rischia di provocare confusione sui dati. Di smentire Nino Spirlì si occupa una pagina fb che ogni giorno offre aggiornamenti e notizie utili sulla campagna vaccinale in Calabria (Vaccini in Calabria). La spiegazione, per quanto semplice, contribuisce a rimettere in fila i numeri corretti.

I veri numeri sui vaccini in Calabria

«Il presidente facente funzioni Nino Spirlì confonde “dosi somministrate” con “persone vaccinate”. In Calabria sono state somministrate 806.222 dosi. Ma ciò non significa che sono state vaccinate 800mila persone. In Calabria sono state vaccinate (hanno completato il ciclo vaccinale) 253.470 persone. Mentre ad altre 307.875 è stata somministrata solo la prima dose. Per quanto riguarda le percentuali: il 16,40% della popolazione è in attesa di seconda dose, il 13,5% ha completato il ciclo vaccinale. Ciò che dice Nino Spirlì è una enorme inesattezza». Fine della confusione, almeno per chi si è imbattuto nel post che “corregge” il dato del presidente. La strada è ancora lunga. Ed è vero che – lo dice sempre Spirlì – da quanto si è attivata la collaborazione con l’Esercito «ci sono stati pochissimi disguidi e stiamo viaggiando a grandi numeri, dai 15 ai 20mila vaccini al giorno», ma dosi somministrate e persone vaccinate (per tutti i vaccini tranne che per Johnson&Johnson) sono due dati distinti: a mischiarli si rischia di confondere le idee.