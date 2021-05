Covid, nel Crotonese la media di positivi più alta della regione

CROTONE Sono la somma di tamponi processati in due giorni i positivi attribuiti oggi alla provincia di Crotone. Un guasto alla strumentazione che processa i tamponi all’ospedale “San Giovanni di Dio” ha indotto ad inviare i referti sono all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e il risultato è stato reso noto dopo due giorni. Oggi non c’è stato, quindi, un significativo balzo in avanti del contagio, ma la riconferma che nella provincia pitagorica la media giornaliera di postivi si aggiri tra i 40 e i 50 casi quotidiani.

Un dato che, comunque, non va sottovalutato in quanto in proporzione alla popolazione residente la provincia di Crotone ha i numeri più alti della Calabria. Guai ad abbassare la guardia e pensare di avere già attraversato il guado. Ecco perché non è piaciuta a tanti la decisione del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, di autorizzare il mercato “del primo giovedì del mese”. In sostanza Voce ha autorizzato per oggi il mercato che doveva tenersi lo scorso 6 maggio. Ha consentito il recupero di un’attività molto partecipata in una situazione pandemica ancora in piena diffusione.

A questo mercato arrivano cittadini da ogni comune della provincia e anche da altre realtà provinciali. In molti a Crotone dicono che Voce avrebbe dovuto valutare meglio la situazione e rinviare almeno al prossimo mese di giugno l’iniziativa. Secondo quanto è stato possibile apprendere, i focolai più attivi presenti nella provincia pitagorica, in questo momento, si registrano a Crotone e a Rocca di Neto. I soggetti nel capoluogo che ricorrono all’ospedale, provengono dalla centralissima via Roma e dalle contrade a nord. In ospedale la situazione è comunque migliorata, grazie soprattutto al lavoro che hanno svolto e continuano a svolgere i sanitari impegnati a fronteggiare la malattia.

Oggi pomeriggio i pazienti ricoverati erano 21 e in serata sono tornati ad essere 25: in pochi minuti sono stati ricoverati ben quattro degenti. I medici, nonostante i progressi fatti nelle scorse settimane, non sono sereni per l’atipicità della malattia. Ci sono pazienti che hanno avuto sintomi gravi che, a distanza di tempo, ritornano in ospedale perché si ripropongono situazioni di salute che sembravano essere risolte. (redazione@corrierecal.it)