PAOLA La guardia di finanza sta eseguendo in questo ore una serie di perquisizioni su disposizione della procura di Paola, guidata da Pierpaolo Bruni. L’operazione in atto non è collegata all’inchiesta “Amici in comune” conclusa negli scorsi giorni e che ha portato – tra gli altri – all’arresto del sindaco (ora sospeso) di Praia a Mare, Antonio Praticò.