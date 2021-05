Unical, dipartimenti al voto: Parini e Barberi eletti per il triennio 2021/2024

RENDE I Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali, Scienze Aziendali e Giuridiche e Fisica hanno eletto i rispettivi direttori per il triennio 2021/2024. Per Scienze Aziendali e Giuridiche si tratta di una riconferma: il professor Alfio Cariola, ordinario di Economia e Gestione delle imprese e direttore uscente. Scienze Politiche e Sociali ha eletto il professor Ercole Giap Parini, ordinario di Sociologia generale, che subentrerà al professor Francesco Raniolo. Nuovo direttore anche per il Dipartimento di Fisica, che ha scelto il professor Riccardo Barberi, ordinario di Fisica applicata. Subentrerà al professor Vincenzo Carbone. Le elezioni si sono tenute in modalità telematica e i neoeletti si insedieranno dal prossimo primo novembre.

Unical, i dati degli scrutini per i dipartimenti

Scienze Politiche e Sociali – Al voto hanno partecipato 71 elettori su 84 aventi diritto, pari a un’affluenza dell’84,5%. Hanno votato per il professor Ercole Giap Parini, unico candidato, 60 elettori, pari al 71,4% degli aventi diritto complessivi e all’84,5% dei votanti.

Scienze Aziendali e Giuridiche – I votanti sono stati 62 su 67 aventi diritto. Il professor Alfio Cariola, direttore uscente e unico candidato, ha ottenuto 61 preferenze su 62.

Fisica – L’affluenza al voto è stata dell’87,5%: hanno partecipato 77 elettori su 88 aventi diritto. Il professor Riccardo Barberi, unico candidato, ha ottenuto 71 voti, pari all’80,6% degli aventi diritto e al 92,2% degli elettori effettivi.