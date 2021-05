Webinar in ricordo di Fabiana Luzzi, vittima di femminicidio

CORIGLIANO ROSSANO «Il 24 Maggio 2021 il Centro Antiviolenza Fabiana e l’Associazione Mondiversi onlus in collaborazione con l’Associazione di volontariato MondiDonna, l’Associazione Culturale White Castle, l’Istituto d’Istruzione Superiore “L.Palma”, il Csv di Cosenza e con il sostegno della Chiesa Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) ricordano Fabiana Luzzi, la giovane donna vittima di femminicidio nel 2013 a Corigliano Calabro. In occasione dell’evento commemorativo “In ricordo di te Fabiana” – si legge in una nota – è stato organizzato un webinar dal titolo “Femminicidio e Rete Antiviolenza”. L’evento non prevede presenza di pubblico, ma può essere seguito tramite la piattaforma Google Meet inviando una e-mail entro le ore 13:00 del 21 maggio 2021 all’indirizzo corsidiformazionecontinua@mocav.org. La manifestazione si svolgerà dalle 8:30 alle 13:30, prevede due momenti, che potranno essere seguiti online attraverso il link che verrà inviato ai partecipanti che ne fanno richiesta». «I due momenti saranno così suddivisi: un primo di raccoglimento sul luogo del ritrovamento di Fabiana, in C/da Chiubbica a Corigliano Calabro Scalo, per la deposizione di una simbolica rosa bianca; un secondo di tipo formativo/informativo e di sensibilizzazione, incentrato sulle criticità del sistema di contrasto alla violenza di genere e sulla centralità della Rete Antiviolenza Territoriale nella lotta alla violenza sulle donne. La partecipazione al Webinar è gratuita. All’evento, accreditato dall’Ordine degli assistenti sociali della Calabria, sono attribuiti 5 crediti di cui 1 deontologico. Solo per gli/le assistenti sociali che richiedono i crediti è previsto un contributo per le spese amministrative. Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook/Instagram “Centro Antiviolenza Fabiana”, sul sito www.mondiversi.it nella sezione “formazione” o utilizzando l’indirizzo mail sopraindicato.