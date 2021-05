Nuove rivelazioni sul “caso Insiti” a Corigliano Rossano: il punto con Viteritti e Turano

CORIGLIANO ROSSANO «Coscienza», «visione», «proiezione» dell’essere città e territorio. La politica – nel senso più ampio del termine – sarà al centro della ventitreesima puntata della trasmissione “Un eco dallo Jonio”, il talk che racconta la Sibaritide, il nord-est calabrese, prodotto da L’Altro Corriere Tv e dal Corriere della Calabria.

Gli ospiti di Luca Latella, negli studi di Corigliano Rossano, saranno il commissario cittadino di Forza Italia, Giuseppe Turano e Damiano Viteritti, attivista politico del Pd, candidato a supporto del sindaco Stasi alle ultime Amministrative.

Nel corso della trasmissione si accennerà ai fatti di cronaca della settimana: la visita ai cantieri dell’ospedale della Sibaritide ed all’hub vaccinale del PalaBrillia del presidente della Regione facente funzioni, Nino Spirlì; il caso che ha interessato il funzionario della polizia locale di Corigliano Rossano accusato di assenteismo dopo le indagini della Guardia di Finanza con le relative responsabilità politiche; i malpancisti in seno all’Amministrazione Stasi. E poi la cronica carenza di rappresentatività del territorio nelle dinamiche regionali; le prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale – e non mancheranno le sorprese perché più di qualcuno dall’interno della maggioranza preme per una candidatura, per finire con il “caso Insiti”, l’area del palazzetto dello sport, un bene pubblico interessato da una procedimento di usucapione avviato da un privato. Sarà proprio Viteritti a rivelare passaggi esclusivi, da conoscitore della materia anche nella qualità di ex membro del consorzio che per decenni ha gestito la struttura.

«Mi chiedo come sia possibile – dirà in proposito l’avvocato Viteritti – che vi sia stata impiantata questa causa per usucapione se esistono dei documenti che sostengono il contrario».

«Mi auguro – aggiungerà Giuseppe Turano, anch’egli avvocato, già consigliere comunale di Corigliano nel corso della sindacatura Geraci – che non ci sia stata la volontà di voler favorire soggetti terzi, sarebbe gravissimo».

Viteritti rivelerà anche di aver informato la procura e porrà tutta una serie di interrogativi che lasceranno intendere come questa sia una storia particolare, una sorta di patata bollente – perché si tratterebbe della perdita di possesso di un bene pubblico – adesso passata nelle mani dell’Amministrazione Stasi.

Proprio all’indirizzo dei governanti, nel corso della puntata, non mancheranno le critiche. «A distanza di due anni – accennerà Turano – non abbiamo ancora capito qual è la visione di città di Stasi e i suoi. Una città che registra una sfiducia diffusa verso la creazione di una comunità unica. In campagna elettorale sono state fatte delle promesse e i cittadini hanno scommesso su un nuovo modello di fare politico che ad oggi non si è visto».

«Il civismo – sarà un altro passaggio di Viteritti – è stata la forza della vittoria ma è anche un termine di debolezza. Non si può restare ibridi, va individuata una proiezione politica. A lungo andare il civismo è un problema, non si hanno rapporti col territorio e con i gruppi intermedi. Questa amministrazione manca di proiezione politica. Cosa vuole fare e cosa vuole costruire?».

L’appuntamento è per questa sera alle 21,00 su L’Altro Corriere Tv (canale 211 del digitale terrestre), in streaming sulla pagina Facebook e sul Corriere della Calabria.