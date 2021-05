Catanzaro, beccato con 100 grammi di marijuana

CATANZARO Nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati, nella serata di ieri, equipaggio della Squadra Volante notava un giovane, in via Carlo V a Catanzaro, con atteggiamento sospetto. Questi, peraltro già noto alle forze dell’ordine, vistosi osservato, con mossa fulminea si chinava tra due auto parcheggiate in quell’area. Il movimento repentino non sfuggiva agli agenti, che dopo aver arrestato la marcia procedevano al controllo dello stesso.

All’atto dell’identificazione e del controllo, gli operatori notavano, vicino la ruota di uno dei veicoli tra i quali il giovane si era chinato, una busta, contenente una scatola con all’interno un mucchio di “erba”, che dalla tipologia e dalle caratteristiche olfattive appariva subito essere sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.

Il giovane, che si mostrava palesemente agitato ed inquieto, tentava inizialmente di negare ogni addebito, ma agli agenti non sfuggiva che le sue mani erano ancora impregnate dall’odore della sostanza, che rendeva evidente che fosse stato lui a tentare di occultare lo stupefacente.

Lo stupefacente rinvenuto, sottoposto ad analisi di laboratorio da parte di personale di Polizia Scientifica, è risultato essere sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di grammi 100. Lo stupefacente è stato quindi sottoposto a sequestro.

D. C. è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.