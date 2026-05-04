Al via la prevendita di Cosenza-Casarano: prezzi popolari e curve riaperte. Ma resta la protesta ultras

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COSENZA Il Cosenza Calcio ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la sfida dei playoff di Serie C contro il Casarano, in programma mercoledì 6 maggio allo stadio Stadio San Vito-Gigi Marulla. Una gara decisiva, che arriva al termine di una stagione complessa, ma che sarà giocata in un clima particolare: gli ultras delle due curve hanno infatti annunciato che continueranno a disertare lo stadio in segno di protesta nei confronti della società. E non saranno gli unici a non riempire i gradoni dell’impianto rossoblù.

La vendita dei tagliandi prenderà il via domani martedì 5 maggio alle ore 10, con possibilità di acquisto online, presso i punti vendita autorizzati e al botteghino situato nei pressi della Curva Nord “Catena”. La società ha comunicato di aver adeguato i prezzi secondo le indicazioni della Lega Pro per il primo turno dei playoff, ma allo stesso tempo ha deciso di intervenire per rendere più accessibile l’ingresso allo stadio, riducendo il costo base dei biglietti da 16 a 10 euro.

Nel dettaglio, i bambini da 0 a 6 anni potranno entrare gratuitamente in tutti i settori. Per le curve Sud e Nord (che verranno dunque riaperte) il prezzo intero è fissato a 10 euro, con ridotto a 5 euro per gli under 14. In Tribuna B il costo è di 14 euro (5 euro ridotto under 14), mentre in Tribuna A si sale a 16 euro per l’intero e 7 euro per gli under 14. Il settore Rossa Sud prevede un prezzo di 30 euro intero, con riduzioni a 25 euro per donne, over 65 e under 18, e a 10 euro per gli under 14. Infine, il settore Centrale presenta il prezzo più alto: 50 euro intero e 16 euro ridotto per gli under 14.

Per quanto riguarda la biglietteria fisica, sarà attiva presso la Curva Nord martedì 5 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre mercoledì 6 maggio resterà aperta con orario continuato dalle 10:00 alle 20:45. Gli abbonati potranno usufruire del diritto di prelazione sul proprio posto, a condizione di acquistare il biglietto in prevendita nello stesso settore entro le ore 18 di martedì 5 maggio.

Nel comunicato ufficiale, il club ha inoltre rivolto un appello alla tifoseria affinché sostenga la squadra con passione e correttezza, nel rispetto dei valori storici del pubblico rossoblù. La partita contro il Casarano viene definita un momento cruciale della stagione, con la società che invita tutti i presenti a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Nonostante l’importanza della sfida, resta però il nodo della contestazione: la scelta degli ultras (e non solo) di continuare a disertare gli spalti del “Marulla” inciderà certamente sull’atmosfera della partita. (redazione@corrierecal.it)

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