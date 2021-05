Commissariata Agis Calabria, finisce la reggenza di Pollice

CATANZARO L’Associazione generale italiana dello spettacolo avrebbe deciso di commissariare la propria estensione territoriale in Calabria. Per superare l’attuale condizione di criticità, il 12 maggio 2021 l’Ufficio di presidenza ha votato all’unanimità di superare la governance in carica e affidare la gestione all’avvocato Giuseppe Albenzio che è, dunque, il nuovo commissario. L’indiscrezione è trapelata nei giorni scorsi e, se confermata, porrà fine alla reggenza del maestro Francescantonio Pollice (foto sopra) sull’Associazione. La nomina di Pollice, direttore artistico di Ama Calabria, risale al 26 maggio scorso, poco meno di un anno fa. L’Agis, guidata dal presidente Carlo Fontana, gli aveva attribuito la responsabilità della riorganizzazione in Calabria. Pollice, presidente nazionale dell’Associazione italiana attività musicali, è stato anche tra i fondatori di Federvivo, di cui è stato tesoriere tra il 2016 e il 2019 ed è stato delegato del presidente dell’Agis come supporto tecnico per l’elaborazione delle proposte di revisione del DM 27 luglio 2017.