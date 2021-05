ROMA Marco Miccoli, ex segretario del Pd Roma ed ex deputato dem, potrebbe candidarsi alle primarie del centrosinistra per la presidenza del Municipio 12. «C’è questa ipotesi, entro domani dovrei comunicare la mia decisione – ha spiegato all’agenzia Dire – Io sono un uomo di partito e se serve un contributo alla mia comunità da dove tutto è nato….». Miccoli è del Municipio XII ed è iscritto al circolo Pd “Donna Olimpia”.