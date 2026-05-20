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Aggressione davanti l’aeroporto di Lamezia Terme, accoltellato un pilota di canadair

L’uomo, ferito nel parcheggio, è stato portato in ospedale in codice rosso. Aggressore in fuga

Pubblicato il: 20/05/2026 – 15:35
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Aggressione davanti l’aeroporto di Lamezia Terme, accoltellato un pilota di canadair
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LAMEZIA TERME Un pilota di canadair è stato accoltellato nel parcheggio dell’aeroporto di Lamezia Terme ed è stato portato in codice rosso nel locale ospedale. L’aggressore, secondo le prime informazioni, sarebbe un cittadino straniero e la Polizia di frontiera dello scalo sarebbe già sulle sue tracce. L’autore del gesto sarebbe arrivato allo scalo a bordo di un’auto e poi avrebbe ferito con un coltello il pilota colpendolo al collo. Quindi è risalito in auto e si è allontanato. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso per giungere ad una identificazione certa dell’aggressore.

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