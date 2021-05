«Per essere candidati al parlamento bisognerebbe aver fatto almeno il consigliere comunale»

DIAMANTE «Non votando il Recovery Plan ho fatto solo il mio dovere perché ho agito da Sindaco seguendo la mia coscienza. Il vulnus degli eletti è che chi rappresenta gli italiani molte volte non conosce i territori, non conosce i bisogni concreti dei cittadini. Ed è per questo che propongo una petizione affinché la precondizione per essere candidati al Parlamento sia aver fatto almeno il consigliere comunale, deve dunque cambiare il criterio per la rappresentanza parlamentare. Le delegazioni parlamentari hanno il dovere di creare un tavolo insieme ai sindaci del Sud, devono darci ascolto perché c’è in ballo il futuro dei nostri cittadini. Sono pronto a votare no a ogni altro provvedimento che penalizzi il Meridione». Così il Senatore e Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, intervenendo all’assemblea dei Sindaci del Recovery Sud a Borgia.