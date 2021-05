Vaccini, la Caritas di Lamezia pensa ai più deboli

LAMEZIA TERME Un servizio di prenotazione per i vaccini è stato avviato presso lo sportello “Centro interculturale insieme” della Caritas della Diocesi di Lamezia Terme.

Il servizio sarà disponibile ogni mercoledì dalle 10 alle 12 ed è rivolto: ai senza fissa dimora; a chi non ha il medico di base; a chi è senza residenza; a chi è sprovvisto di tessera sanitaria. Inoltre, la prenotazione servirà anche a tanti utenti per rinnovare la tessera sanitaria che si può effettuare solo telematicamente.

«In questo particolare periodo – dichiarano il direttore e gli operatori della Caritas – oltre alle esigenze ordinarie cui vanno incontro i nostri utenti ed alle quali come Caritas cerchiamo di far fronte, vi è anche la difficoltà di poter essere vaccinati o perché non in regola con la documentazione oppure perché non si hanno le possibilità per poter accedere alla piattaforma e prenotare. Per questo motivo, e viste le numerose istanze che ci sono giunte, abbiamo pensato di attivare questo ennesimo servizio: un altro modo per stare accanto ai più deboli». Per informazioni ci si può rivolgere al 3773908333.