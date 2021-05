Bisignano, impianto fotovoltaico in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

COSENZA Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, con supporto di autoscala, è intervenuta questa mattina in contrada Imperatore nel comune di Bisignano per incendio impianto fotovoltaico di circa 400 mq posto sul tetto di un capannone di un’azienda dedita alla produzione di serbatoi ed impianti per l’industria agroalimentare, energetica e depurazione acque nonché di impianti di trasformazione tutti rigorosamente in acciaio. L’incendio ha interessato l”inverter fotovoltaico (il suo compito principale è quello di convertire la corrente continua generata dai pannelli, in corrente alternata).

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e dell’impianto. Non si registrano danni a persone.