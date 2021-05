Tragedia sulla funivia del Mottarone, due cittadini di Diamante fra le vittime

COSENZA Ci sono anche due persone residenti a Diamante fra le 14 vittime della tragedia che si è consumata dopo mezzogiorno sulla funivia del Mottarone, nelle Alpi piemontesi. Si tratta – come riporta il Corriere della Sera – di Serena Cosentino, nata a Belvedere Marittimo il 4 maggio 1994 e Hesam Shahaisavandi, nato in Iran il 25 agosto 1998, entrambi residenti a Diamante (Cosenza). Due giovani che inizialmente insieme ad altre undici, poi divenute dodici con la morte di uno dei due bimbi che erano rimasti feriti, hanno perso la vita nella cabina della funivia per il cedimento di un cavo da traino.