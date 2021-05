COSENZA In occasione della giornata Internazionale dei “bambini scomparsi”, il personale della Polizia di Stato – Ufficio Minori, della Polizia Scientifica e della Polizia Postale dando seguito ad un accordo con il Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Don Milani – De Matera”, ha illustrato presso la “Città dei Ragazzi” i dettagli del servizio “emergenza infanzia 114”. Il numero 114 è destinato a tutti coloro interessati a segnalare situazioni emergenziali di disagio riguardanti l’infanzia e l’adolescenza. Il 114 è attivo in tutta Italia, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 ed è completamente gratuito sia da rete fissa sia da mobile. La telefonata permette di contattare immediatamente le istituzioni territoriali preposte alla salvaguardia dei bambini e degli adolescenti, ma anche di fornire assistenza psicologica e consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio o emergenza che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei giovani. All’iniziativa presente anche il Questore della Provincia di Cosenza Giovanna Petrocca. «E’ importante l’educazione sul corretto utilizzo dei social e approfondire il tema del cyberbullismo. E’ necessario un impegno dei genitori e delle famiglie ma soprattutto da parte delle istituzioni, come la Polizia di Stato, che deve necessariamente avvertire i più piccoli dei pericoli della rete».

Nell’ambito della stessa giornata sono stati forniti dettagli relativi all’attività dell’Ufficio minori della Polizia di Stato sul “Cyberbullismo” e l’importanza dei social e del loro corretto utilizzo. Sul web ogni comportamento può essere tracciato, ricostruito e denunciato alla Polizia Postale e delle Comunicazioni e la legge consente di perseguire penalmente tutti i soggetti che abbiano compiuto i 14 anni di età. Diffamazioni, minacce e insulti in rete possono essere fermate grazie alle denunce ed al supporto del personale di polizia.