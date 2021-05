“Falsa” chiusura dell’hub di Cosenza, l’Asp avvia indagine: «Errore di comunicazione»

COSENZA «Il Commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, dr. Vincenzo, Carlo La Regina, in merito al disguido che si è verificato nella giornata di ieri, sabato 29 maggio, presso la sede vaccinale del palazzetto della associazioni, in via degli Stadi a Cosenza, dichiara che si è trattato di un mero difetto di comunicazione interno all’organizzazione aziendale». Lo comunica una nota del management dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza che cerca così di chiarire l’episodio avvenuto nella tarda serata di sabato quando è stata comunicata l’interruzione della vaccinazione nel centro di via degli Stadi, a Cosenza. «Nel prendere atto dell’increscioso episodio – è detto – annuncia l’avvio di un’indagine interna, al fine di stabilire responsabilità personali nell’eventuale diffusione di informazioni distorte non note a questa direzione. Si coglie l’occasione per ringraziare il commissario Longo, il generale Pirro , della Struttura Commissariale e Difesa, e la struttura della Protezione Civile regionale per l’ottimo lavoro, in perfetta sinergia, fin qui svolto e unanimemente riconosciuto».