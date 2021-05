Toscana, festival delle colline: per il taglio del nastro scelto Mimmo Lucano

PRATO La celebre rassegna della provincia di Prato non si ferma e giunge quest’anno alla 42esima edizione. Musica e spettacolo continueranno ad animare le colline pratesi.

L’edizione 2021 concilierà teatro e impegno civile, suoni levigati e cantighe sefardite, soul al fulmicotone e cantautorato: dal 7 al 23 luglio con Riace Social Blues, Raiz & Radicanto, Dillon, Josh Rouse, Emma Tricca, Francesco Baccini, Finaz, Sirio, The Buttshakers.

Per il taglio del nastro è stato invitato Mimmo Lucano e Riace Social Blues. L’ex sindaco di Riace, mercoledì 7 luglio, sarà a Villa Il Cerretino di Poggio a Caiano, insieme a Cosimo Damiano Damato, Baba Sissoko ed Enrico Fierro per il reading in musica dedicato alla sua storia.

L’edizione di quest’anno, dichiara l’amministrazione comunale del Pratese, «concilia teatro e impegno civile, suoni levigati e cantighe sefardite, soul al fulmicotone e cantautorato»: oltre a Lucano, tra gli altri ospiti Dominique Dillon de Byington, in arte Dillon, cantautrice e pianista sospesa tra suoni acustici ed elettronica, divagazioni pop e accostamenti arditi, che si esibirà il 9 luglio nella chiesa di Bonistallo, a due passi da Poggio a Caiano.