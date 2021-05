Cosenza, asilo nido e intrattenimento estivo. «Servizi fermi da giugno»

COSENZA «Tre settimane di silenzio. Tanto è il tempo trascorso dall’ultimo incontro tra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione comunale di Cosenza sul futuro di asili nido, pre/post scuola e intrattenimento estivo. Tra il 9 e il 15 giugno nessuno di questi servizi sarà più garantito». E’ quanto denunciano in una nota Mario Porio della Fp Cgil e Angelo Scarcello della Fisacat Cisl. «Un taglio netto a “servizi essenziali per la cittadinanza” – come rimarcato dalla stessa amministrazione – che comporterà la perdita di lavoro dei lavoratori delle cooperative A e a un impoverimento dei servizi del settore welfare ed educativo di Palazzo dei Bruzi». «Il silenzio dell’amministrazione comunale sul futuro dei lavoratori e dei servizi la dice lunga sulle priorità politiche di questa classe dirigente. Come organizzazioni sindacali stigmatizziamo la mancanza di programmazione e lungimiranza della classe politica che si ripercuote negativamente sulla cittadinanza. Nulla è stato fatto per offrire i servizi di intrattenimento estivo e ancor meno per garantire gli asilo nido e il pre/post scuola a settembre. Nessun bando di gara e nessuna proroga dei contratti in essere. A pagare i tagli nefasti del dissesto saranno – come sempre – le fasce più deboli della nostra comunità. In una Cosenza che si vuole definire “smart”, la classe dirigente dovrebbe tutelare la famiglia con tutti gli strumenti a disposizione magari con un piano di potenziamento dei servizi educativi che porti ad un aumento dell’occupazione e al tempo stesso preveda la riduzione delle tariffe, pensando al prolungamento degli orari e mantenendo i servizi sui territori evitando così la loro desertificazione. Ma tutto questo è solo un sogno. Al silenzio dell’amministrazione comunale rispondiamo con un’assemblea dei lavoratori e un flash mob da organizzare sotto piazza dei Bruzi. E’ nostro compito scongiurare l’interruzione di questi servizi, gli utenti, le lavoratrici e i lavoratori meritano risposte chiare e certe».