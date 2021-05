Vaccinazioni, Calabria quasi a metà classifica: 30mila over 80 ancora “scoperti”

LAMEZIA TERME Sono in tutto 1.044.979 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Calabria, su un totale di 1.123.500 di sieri consegnati, con una percentuale pari al 93%. Questi i dati (aggiornati all’alba di oggi) diffusi dal ministero della Salute.

Le fasce di età

Allo stato attuale, inoltre, sono 93.146 le seconde dosi inoculate alla fascia “over 80” dei cittadini calabresi, pari al 70,31%. Per la fascia più debole, però, è ancora lontana per tutti la somministrazione della prima dose di vaccino che ha finora interessato il 78,77% della popolazione che è di 132.465 persone.

Per quanto riguarda, invece, la fascia “70-79”, la seconda dose è stata somministrata al 39,45% mentre la prima dose l’hanno ricevuta in 133.513 (il 75,15%). Prima dose di vaccini inoculata al 31,86% delle persone comprese nella fascia “40-49” mentre già il 13,45% ha ricevuto la seconda dose.