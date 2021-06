Infrastrutture, il viceministro Morelli arriva in Calabria

VIBO VALENTIA Il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, torna in Calabria giovedì 3 e venerdì 4 giugno. «La due giorni – è scritto in una nota – prevede: giovedì 3 giugno, alle ore 19, nella Sala consiliare del Comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), un incontro con i sindaci dell’area sulle prospettive di potenziamento e sviluppo infrastrutturale del territorio; venerdì 4 giugno, alle ore 16, alla Camera di Commercio di Vibo Valentia, un incontro con le rappresentanze delle Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per discutere delle esigenze trasportistiche delle imprese della provincia e del miglioramento dell’accessibilità dell’offerta turistica».