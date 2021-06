Elezioni a Cosenza, la proposta di De Cicco. «Politica dal basso e rilancio delle periferie»

COSENZA Un gruppo di «outsider», guidati Francesco De Cicco, assessore al Comune di Cosenza e pronto a scendere in campo come candidato sindaco. Al Corriere della Calabria, De Cicco delinea i contorni del suo progetto politico in grado di raccogliere consensi sul territorio aprendo le porte a «libere cittadine e cittadini», ma non solo. Otto le liste già pronte e circa 250 candidati a sostegno di un «progetto che nasce e si sviluppa dal basso», «senza il supporto di politici ad esclusione dell’attuale consigliere comunale Pasquale Sconosciuto» a sostegno «delle periferie, dei quartieri dimenticati, delle zone meno esclusive della città». «Nessuno – dice De Cicco – ha avuto il coraggio di scendere in campo anticipando i tempi come ho fatto io. Le grandi coalizioni – sostiene ancora – stanno aspettando gli ultimi mesi per parlare ai cittadini, accordarsi sulle liste e fare copia e incolla dei vari programmi». «Avrei potuto attendere e schierarmi con la coalizione più forte – aggiunge il candidato – ma ho preferito metterci la faccia e confrontarmi con gli elettori per la realizzazione del programma che presto presenteremo alla stampa».

Il progetto politico

«In nove anni – nelle vesti di assessore – mi sono messo a disposizione dei cittadini, intervenendo quando necessario. Ho tentato di raggiungere tutti e rispondere alle tante richieste ricevute grazie all’aiuto delle cooperative e ad una nuova organizzazione del comparto dedicato alla piccola manutenzione». Il coordinamento costruito in questi mesi mira a proporre una nuova visione di Cosenza che «parte dal cittadino e che – segnando una rottura nei confronti di quella “vecchia” classe politica – vuole riportare al centro dell’attività amministrativa il cittadino». De Cicco è sicuro della necessità di riqualificare le zone periferiche, da via Popilia, a via degli Stadi, passando per il centro storico «dimenticato da tutti» ed oggi «rispolverato in piena campagna elettorale».

Servizio idrico e rifiuti

Il problema principale da risolvere, riguarda il miglioramento del servizio idrico. De Cicco sul punto pare abbastanza sicuro «Puntiamo a migliorare il servizio con l’installazione di alcuni pozzi nelle zone già individuate e inserite nel programma», per quanto riguarda i rifiuti «resto favorevole al miglioramento del servizio della raccolta differenziata ed alla definizione del problema legato ad alcune discariche a cielo aperto presenti in città». «Ovviamente – continua De Cicco – anche i cittadini devono fare la loro parte rispettando le regole e contribuendo a rendere migliore e più pulita la città».

Le consulte di quartiere

Per riorganizzare una macchina complessa come quella amministrativa e raggiungere tutti i territori del vasto comune cosentino, il candidato civico suggerisce una soluzione: «l’istituzione delle consulte di quartiere formate da cittadini e associazioni». «Grazie al loro contributo – aggiunge – potremo aggiungere i servizi mancanti come – ad esempio – le strutture dedicate ai bambini, quelle deputate a semplificare l’accesso dei cittadini ai servizi comunali». «Nessuno – sottolinea De Cicco – dovrà elemosinare un appuntamento per risolvere un qualsiasi problema».

Il nodo viabilità e la sicurezza

Nessun dubbio sul nodo legato ai trasporti ed alla viabilità. De Cicco individua «quattro macro aree di parcheggi a pagamento» e poi il trasporto pubblico locale supportato da «navette, bici, monopattini, auto e moto elettriche» per ridurre la presenza delle auto nelle principali arterie e contribuire alla costruzione di una città green. Inoltre, nel piano redatto dal gruppo di lavoro del candidato civico è presente un lungo elenco di interventi per la riqualificazione e la valorizzazione dei tanti spazi verdi in città. «Oggi alcuni luoghi, alcune meravigliose ville immerse nel verde – sostiene De Cicco – sono piegate da incuria e abbandono ed è mio obiettivo renderle maggiormente sicure. I nostri figli devono poter giocare liberamente senza alcun tipo di preoccupazione per i genitori e i nonni».