Parco della Sila, i carabinieri salvano una cucciola di capriolo – VIDEO

SAN GIOVANNI IN FIORE I carabinieri forestali hanno salvato una cucciola di capriolo circondato da cani randagi.È accaduto a San Giovanni in Fiore, nel Parco Nazionale della Sila. Un uomo, sollecitato dalle urla della figlia e dai guaiti del proprio cane si accorge che nel bel mezzo della strada statale 107 una piccola di capriolo, allontanatasi dalla propria madre, è circondata da quattro cani randagi che le abbaiano contro e in procinto di azzannarla. La bestiolina cerca di scappare attraversando più volte la sede stradale zigzagando tra le auto che sfrecciano a velocità sostenuta sull’arteria stradale. Viene recuperata mentre piange ed è visibilmente impaurita: vengono attivati i carabinieri forestali Reparto Parco Sila e a seguire quelli del Reparto biodiversità di Cosenza al fine di trovarle un posto sicuro. La piccola di capriolo ha trascorso la notte in tranquillità succhiando il latte che le è stato somministrato, è stata successivamente portata presso il centro visita del Cupone nel comune di Spezzano della Sila Camigliatello Silano dove le è stata assegnato un recinto al coperto tutto per lei tra balle di fieno e paglia. La visita del veterinario ha fatto emergere che gode di buona salute.