Risolto il giallo del Nazareno: Letta non ha chiamato Ciconte

CATANZARO Nessuna chiamata dal segretario nazionale del Pd Enrico Letta e dalla segreteria nazionale del Pd allo storico e docente universitario Enzo Ciconte. Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, Ciconte sarebbe stato indicato come candidato governatore per il Pd e il centrosinistra, ma fonti del Nazareno hanno già smentito ribadendo che «l’unico candidato resta Nicola Irto». Contattato dal Corriere della Calabria, Ciconte ha sostenuto che «c’è stata un’interlocuzione informale ma non c’è stata una proposta formale di una mia candidatura. Quello che è successo è che il mio nome c’è, il mio nome circola e sta riscuotendo un vasto consenso. Da ieri sera non dormo più, mi arrivano telefonate e messaggi, che mi dicono che tante persone vogliono scendere in Calabria per fare campagna elettorale con me, persone che – ha aggiunto Ciconte – non votavano più».