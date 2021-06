Crotone, esplode una bombola: 70enne ustionata

CROTONE Questa mattina, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta in via Vincenzo Cuoco in Crotone per lo scoppio di una bombola da campeggio di 5 chilogrammi posta sul balcone di un’abitazione situata al primo piano di un edificio.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto ad estinguere l’incendio innescato a seguito dello scoppio e contestualmente ha soccorso la proprietaria dell’appartamento, una signora di 70 anni, rimasta ustionata agli arti inferiori. La donna è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. In corso di accertamento le cause dell’esplosione.