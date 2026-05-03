Reggio Calabria, Rudi Lizzi cambia partito e lascia le deleghe

la decisione

REGGIO CALABRIA Il consigliere metropolitano Rudi Lizzi, delegato all’Istruzione e Minoranze Linguistiche, Politiche Internazionali, Comunitarie e del Mediterraneo, Università e Ricerca, e sindaco di Gerace, ha rimesso le deleghe a seguito della sua adesione a Fratelli d’Italia. Lizzi ha scelto di proseguire il proprio percorso politico nel partito, in linea con quanto fatto nei mesi scorsi dall’ex segretario metropolitano dott. Suraci. «Una scelta coerente e un passaggio doveroso, che segna l’inizio di un nuovo impegno politico», dichiara. Lizzi conferma quindi la volontà di contribuire al rafforzamento di Fratelli d’Italia sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

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