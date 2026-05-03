Sinner nella storia: Madrid è sua, record nei Masters 1000

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MADRID Jannik Sinner riscrive la storia sulla terra rossa della Caja Mágica. L’azzurro conquista per la prima volta in carriera il Madrid Open, superando in finale Sascha Zverev con un netto 6-1, 6-2 in meno di un’ora di gioco. Un successo storico per il numero uno al mondo, che diventa il primo giocatore di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi, un’impresa mai raggiunto nemmeno dai Big 3. Quella di Sinner è stata una prestazione semplicemente perfetta: ha dominato la finale dall’inizio alla fine, senza lasciare alcuna chance a Zverev. Straordinaria, in particolare, la sua efficacia al servizio, con il 93% di punti vinti sulla prima e nessuna palla break concessa. Il tedesco, invece, ha pagato una partita contratta, segnata da numerosi errori, senza riuscire a opporsi a un avversario semplicemente fenomenale.

Da Parigi a Madrid



Da Parigi a Madrid, Jannik Sinner è il primo campione della storia del tennis a trionfare nei primi 4 Masters 1000 della stagione e complessivamente in 5 Masters 1000 consecutivi. Il n.1 del mondo ha iniziato la serie l’anno scorso a Parigi battendo in finale il 2 novembre 2025 Felix-Auger Aliassime. Quest’anno ha completato il Sunshine Double, trionfando a Indian Wells e Miami, senza perdere nemmeno un set come nessuno aveva mai fatto prima. Poi ha vinto il primo titolo in carriera a Monte-Carlo in finale su Carlos Alcaraz. E oggi l’apoteosi e il record travolgendo in finale alla alla Caja Magica il n.3 del mondo Alexander Zverev. Il primo a vincere 4 Masters 1000 consecutivi è stato Rafael Nadal nel 2013. Lo spagnolo, dopo aver perso da Djokovic la finale a Monte Carlo (fu la prima sconfitta in finale a Monte Carlo dopo 8 successi consecutivi), vinse Madrid su Wawrinka, Roma su Federer, Montreal su Raonic e Cincinnati su Isner.

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