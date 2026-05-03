Soriano Calabro, insediata la Commissione prefettizia dopo lo scioglimento del Consiglio comunale

la fase commissariale

SORIANO CALABRO Un passaggio delicato per la vita amministrativa del Comune di Soriano Calabro si è consumato nei giorni scorsi con l’avvio della gestione straordinaria affidata a una Commissione prefettizia. Il 30 aprile 2026, nella sede della Casa Comunale, si è ufficialmente insediato il collegio incaricato di guidare temporaneamente l’ente dopo lo scioglimento del Consiglio comunale. La decisione è stata assunta dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile, sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 143 del Testo unico degli enti locali. In attesa del decreto del Presidente della Repubblica che renderà definitivo il provvedimento, il Prefetto di Vibo Valentia ha disposto la sospensione immediata degli organi elettivi per assicurare la continuità amministrativa.

A reggere le sorti del Comune sarà una terna composta dal viceprefetto Roberto Micucci, dal viceprefetto aggiunto Sebastiano Tramontana e dal funzionario amministrativo Sergio Raimondo. Alla Commissione sono stati conferiti i pieni poteri spettanti a sindaco, giunta e consiglio. Alla prima riunione ufficiale, ha preso parte anche il segretario generale dell’ente, Luciano Pittelli. Si apre così una fase commissariale che accompagnerà l’amministrazione fino al ritorno alla gestione ordinaria. (redazione@corrierecal.it)

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