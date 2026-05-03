Taekwondo, oro per il 12enne Francesco Donà al campionato interregionale di Corigliano Rossano

il grande traguardo

CORIGLIANO ROSSANO Grande successo per il giovane atleta Francesco Donà, 12 anni, protagonista per la sua categoria alla competizione interregionale di taekwondo organizzata dal Comitato Regionale Fita Calabria, svoltasi oggi, 3 maggio 2026, presso il Palaeventi di Rossano.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama interregionale della disciplina.

In questo contesto altamente competitivo, Francesco Donà, cintura bianca e praticante da appena due mesi, ha preso parte alla categoria cadetti, distinguendosi per determinazione e spirito combattivo. L’atleta ha conquistato una brillante medaglia d’oro, vincendo il proprio incontro sul campo e dimostrando qualità tecniche e caratteriali di grande prospettiva.

Tesserato con l’ASD Accademia Arti Marziali di Nuoro, realtà guidata dal presidente e direttore tecnico Maestro Luciano Cau, 9° Dan, primo in Sardegna, Francesco rappresenta un esempio di impegno e passione sin dai primi passi nel taekwondo.

Figlio d’arte, i genitori sono i noti professori di scienze motorie Pasquale Donà e Francesca De Luca, che hanno trasmesso al giovane atleta i valori dello sport e della disciplina.

Grande soddisfazione anche per il maestro Prof. Fortunato Novelliere, che ha seguito Francesco in questo iniziale percorso di avvicinamento alla disciplina olimpica del taekwondo, accompagnandolo nella preparazione e nella crescita sportiva.

Da sottolineare inoltre che lo stesso maestro Novelliere ha recentemente ricevuto un importante incarico a livello nazionale per lo sviluppo del taekwondo nell’ambito degli atleti sordi, a conferma del valore tecnico e umano del lavoro svolto.

Una vittoria che non rappresenta solo un risultato sportivo, ma anche un segnale importante per il futuro di questo giovane atleta e per la diffusione del taekwondo come strumento educativo e formativo.

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