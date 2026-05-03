Catanzaro, prevendita per la gara con il Bari e prelazione playoff al via

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CATANZARO Dopo la sconfitta sul campo di Palermo, il Catanzaro volta pagina e si prepara all’ultimo e decisivo tratto della stagione. Il campionato entra nella fase conclusiva e, con i playoff ormai alle porte, la squadra giallorossa punta a trasformare il finale di annata in un’occasione di rilancio e ambizione. Intorno alla squadra cresce anche l’attesa del pubblico, che si prepara a vivere giorni intensi tra big match e spareggi promozione.

In questo contesto, il club ha definito le modalità di vendita dei biglietti per la prossima gara interna contro il Bari, in programma venerdì 8 maggio alle 20:30 allo stadio “Nicola Ceravolo”. La prevendita prenderà il via domani, lunedì 4 maggio alle ore 15 e sarà attiva sia online sia presso le rivendite autorizzate Ticketone, su scala locale e nazionale. Possibile anche l’acquisto al botteghino dello stadio, che seguirà un calendario articolato: martedì 5 maggio dalle 15 alle 18, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio dalle 10 alle 18, mentre venerdì 8 maggio la vendita proseguirà dalle 12:30 fino al calcio d’inizio.

Nella stessa fascia oraria di avvio della prevendita sarà attiva anche la procedura dedicata alle persone con disabilità, che potranno effettuare la prenotazione dei posti disponibili tramite gli appositi link online. Per quanto riguarda la tifoseria ospite del Bari, si è in attesa delle disposizioni ufficiali da parte delle autorità di pubblica sicurezza, che definiranno le modalità di accesso al settore riservato.

Parallelamente alla sfida di campionato, il Catanzaro guarda già al turno preliminare dei playoff, che si giocherà sempre al “Ceravolo” martedì 12 maggio, con orario ancora da stabilire. In vista di questa gara, il club ha previsto una fase di prelazione riservata agli abbonati, valida esclusivamente per il posto già assegnato senza possibilità di cambio settore. La finestra per esercitare il diritto sarà aperta da martedì 5 maggio alle 15 fino alle 23:59 di giovedì 7 maggio. La vendita libera dei biglietti per il preliminare scatterà invece venerdì 8 maggio alle ore 15, quando sarà attiva anche la prenotazione gratuita per le persone con disabilità, sempre nei limiti dei posti disponibili. Ulteriori aggiornamenti e dettagli organizzativi saranno comunicati nei prossimi giorni dal club, mentre cresce l’attesa per un finale di stagione che può ancora dire molto sul futuro del Catanzaro.

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